Kınıklı'ya sağlık ve sosyal yaşam odağı: iki proje sahada incelendi

kınıklı sosyal tesisi yerinde inceleme:

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik yaklaşımının önemli yatırımlarından biri olan Kınıklı Sosyal Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, temeli nisan ayında atılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nin karşısında yükselen tesiste yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, tesisin özellikle hasta yakınları ve refakatçiler açısından önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini belirtti. Tesisin yalnızca bir konaklama merkezi olmayacağını, aynı zamanda psikososyal destek ve sosyal yaşam alanı olarak hizmet edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Hasta yakınları, refakatçiler ve öğrenciler için ücretsiz barınma imkanı sunacak tesisimiz, aynı zamanda insanların zor zamanlarında kendilerini yalnız hissetmemeleri için önemli bir sosyal yaşam alanı olacak. Çünkü bizim için belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil; ihtiyaç duyulan her anda hemşehrilerimizin yanında olmaktır".

tesis mimarisi ve kapasite:

Tesis, 3 bin 694 metrekare inşaat alanı üzerinde, 906 metrekare taban alanına sahip olarak bodrum kat ve 4 kat şeklinde inşa ediliyor. Modern mimarisi ve işlevsel dağılımı ile dikkat çeken yapıda, farklı yaş gruplarına yönelik alanlar yer alıyor.

Bodrum katta 134 metrekarelik bağımsız girişli çocuk yaşam alanı ve psikososyal destek merkezi ile 105 metrekarelik güvenli sığınak ve çamaşırhane konumlandırıldı. Giriş katında sosyal etkileşimi artıracak 108 metrekarelik Kent Kafe, 89 metrekarelik geniş bir teras ve bölgeye hizmet verecek farklı büyüklüklerde 4 ticari dükkan bulunuyor.

Üst katlar tamamen konaklama ve kişisel bakım ihtiyaçlarına ayrıldı. Birinci kat, hasta yakını erkek refakatçi katı olarak planlandı; burada 8 oda ile toplam 32 kişilik yatak kapasitesi ve bekleme-dinlenme alanları yer alacak. İkinci kat ise hasta yakını kadın refakatçi katı; 8 oda ve 34 kişilik yatak kapasitesi sunacak. Üçüncü katta ise 12 otel standardı oda ile birlikte, mutfak, oturma odası ve bağımsız yatak odasından oluşan 4 konuk/misafirhane dairesi hizmet verecek.

üniversite bölgesine yeni sosyal alan:

Çavuşoğlu, Kınıklı Sosyal Tesisi incelemesinin ardından üniversite kampüs bölgesine kazandırılacak sosyal alan projesini de ziyaret etti. Kınıklı Mahallesi Şehit Hüseyin Yılmaz Caddesi ile 6045 Sokak kesişiminde hayata geçirilen proje, toplam 870 metrekarelik alanda öğrenciler ve vatandaşların kullanımına sunulacak.

Proje, çocuklar ve gençlerin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği biçimde tasarlandı. Günün her saatinde kullanım sağlayacak özel aydınlatma sistemleri ve yeşil donatılarıyla bölgenin sosyal dokusuna katkı sunması hedefleniyor.

Başkan Çavuşoğlu, gençlerin yaşam kalitesini artıracak sosyal alanları çoğaltmaya devam edeceklerini belirterek "Daha canlı, daha erişilebilir ve herkesin kendine yer bulabildiği bir Denizli için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, her iki projenin tamamlanmasıyla sağlık çevresi ve üniversite bölgesindeki sosyal ihtiyaçların karşılanmasının, hem bölge halkı hem de öğrenciler için somut fayda sağlayacağını bildirdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAYA YÖNELİK YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, YAPIMI DEVAM EDEN KINIKLI SOSYAL TESİSİ İLE ÜNİVERSİTE BÖLGESİNE KAZANDIRILACAK YENİ SOSYAL ALANDA İNCELEMELERDE BULUNDU. ÇAVUŞOĞLU, "DAHA CANLI, DAHA ERİŞİLEBİLİR VE HERKESİN KENDİNE YER BULABİLDİĞİ BİR DENİZLİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.