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Kınıkörenleri'nde arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Şuhut ilçesi Kınıkörenleri mevkiinde çıkan arazi yangını, Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kınıkörenleri'nde arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kınıkörenleri'nde arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kınıkörenleri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şuhut Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için hızlı müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından ekipler, sıcak noktaların yeniden alevlenmesini engellemek amacıyla bölgede soğutma çalışması yürüttü. Bölgedeki yerel halkın ihbarı müdahalenin hızlı gerçekleşmesini sağladı.

Olayın nedenine yönelik inceleme:

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE ÇIKAN ARAZİ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE ÇIKAN ARAZİ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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