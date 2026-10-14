Kira yükü her iki tarafı zora soktu: Adıyaman’da kiracı da ev sahibi de sıkıştı

kiracı ve mülk sahibi aynı çıkmazda:

Adıyaman’da konut ve işyeri kiralarında görülen yükseliş, hem dar gelirli vatandaşları hem de küçük esnafı zora sokuyor. Kira bedelleri birçok ailenin ve işletmenin aylık gelirinden daha yüksek seviyelere çıkarken, bütçesine uygun ev ya da işyeri bulmak giderek güçleşiyor. Aynı zamanda mülk sahipleri, talep ettikleri fiyatlarla kiracı bulamamaktan dolayı taşınmazlarını değerlendirmekte zorlanıyor.

Yerel piyasa aktörleri, fiyat beklentileri ile kiracıların ödeme gücü arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğunu söylüyor. Bu dengesizlik hem kiralama süreçlerini yavaşlatıyor hem de kentin ekonomik yaşamını olumsuz etkiliyor.

gündelik yaşamı etkileyen mali baskılar:

Özellikle asgari ücret ve yakın seviyedeki gelirlerle geçinen haneler, kira harcamalarını karşılamakta güçlük çekiyor. Kiracılardan Elif Şahin, asgari ücretle geçinen kesim için kira fiyatlarının ciddi bir yük olduğunu belirterek barınma giderlerinin aile bütçesini baskıladığını ifade etti. Küçük esnaf da iş yeri kiralarının yüksek olması nedeniyle faaliyet maliyetlerinin arttığını aktarıyor.

emlakçılar ne diyor:

Adıyaman’da faaliyet gösteren emlakçılardan Hakan Kömürcü, piyasadaki talep ile mülk sahiplerinin beklentileri arasında uçurum olduğunu söylüyor. Kömürcü, taraflar arasında ortak bir noktaya ulaşmanın zorlaştığını ve kira fiyatlarının vatandaşların alım gücü gözetilerek makul seviyelere çekilmesi gerektiğini vurguluyor. Emlakçılar, fiyatlardaki dengesizliğin hem kiralama süreçlerini hem de kentin emlak piyasasının sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

tokİ’nin çalışmaları ve teslimatlar:

6 Şubat depremleri sonrası bölgede yürütülen yeniden yapılandırma çerçevesinde, TOKİ tarafından Adıyaman’da 43 bin 366 bağımsız bölüm inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Bu projelerin içinde 31 bin 423 kalıcı konut, 9 bin 88 köy evi ve 2 bin 855 iş yeri bulunuyor. Bu teslimatlar, piyasada arz yönlü bir rahatlama sağlasa da mevcut kira dengesizliğinin tamamıyla giderilmesi için yeterli görülmüyor.

Sonuç olarak, kentteki kira sorununda ne kiracılar ne de mülk sahipleri tamamen rahat bir pozisyona gelebilmiş durumda. Yerel aktörler ve emlakçılar, kira fiyatlarının gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirterek, piyasanın normalleşmesi için hem arz-talep dengesinin hem de fiyat beklentilerinin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

ÖZELLİKLE DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR VE KÜÇÜK ESNAF, GELİRLERİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KİRAYA AYIRMAK ZORUNDA KALIRKEN, BÜTÇELERİNE UYGUN KONUT VE İŞ YERİ BULMAKTA ZORLANIYOR. YÜKSEK KİRA BEKLENTİLERİ İSE MÜLK SAHİPLERİNİN DE TAŞINMAZLARINI KİRAYA VERMESİNİ GÜÇLEŞTİRİYOR.