Kıraathanede çıkan kavga tüfekle sonlandı: bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi üzerindeki bir kıraathanede, iddiaya göre kıraathane çalışanı O.Ö. ile husumetlisi Erol Koyuncu (47) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.Ö. tarafından tüfekle ateş açıldığı belirtildi.

Müdahale ve hastanedeki süreç:

Ateş sonucu vücuduna saçmalar isabet eden Erol Koyuncu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Koyuncu ambulansla hastaneye sevk edildi; burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelinin teslim olması ve adli işlem:

Silahlı saldırının ardından şüpheli O.Ö., karakola giderek teslim oldu. Ölen Erol Koyuncu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

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