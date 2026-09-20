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Kıraathanede tartışma tüfekli saldırıya dönüştü: bir kişi ağır yaralandı

Kayseri Melikgazi'de kıraathanede çıkan tartışmada çalışan O.Ö. tüfekle husumetlisi E.K.'ye ateş açtı; E.K. ağır yaralandı, saldırgan teslim oldu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:51

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kıraathanede tartışma tüfekli saldırıya dönüştü: bir kişi ağır yaralandı

Kıraathanede silahlı çatışma:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi'ndeki bir kıraathanede, iddiaya göre kıraathane çalışanı O.Ö. ile husumetlisi E.K. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve O.Ö. tüfekle E.K.'ye ateş açtı.

Olayda E.K.'nin vücuduna saçmalar isabet etti ve E.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı E.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve teslim:

Olayın ardından şüpheli O.Ö. karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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