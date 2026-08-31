Kiracısını balkondan tüfekle vurarak öldüren ev sahibi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan Enver Ayaz (70) ile 3'üncü kattaki kiracı Kılıçhan Şahin arasında, binanın giriş katındaki ortak alanda bulunan depo ile ilgili tartışma çıktı. Ayaz'ın depo temizliğini söyleyip küfürlü konuştuğu öne sürüldü.

Tartışma kısa sürede sokakta büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı; mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı. Olayın ilk bölümünü aktaran görgü tanıkları, tarafların birbirine kızgın olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları ve kamera kaydı:

Arbedenin sona ermesinin ardından evine gittiği belirtilen Enver Ayaz, iddialara göre 2'nci kattaki dairesinin balkonundan sokağa doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği iddia edilen Kılıçhan Şahin ağır yaralandı. Ailesi tarafından önce özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin, yolda karşılarına çıkan ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde silahlı atışın gerçekleştiği anlar yer aldı. Mahalle sakinleri ve görgü tanıkları, kavgayı ayırma çabalarını ve ardından yaşananları anlattı.

Soruşturma ve tutuklama:

Olayın ardından beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Enver Ayaz, yaklaşık 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü; işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin sorusu üzerine şüpheli, "Duymuyorum, kulaklık yokken anlamıyorum" şeklinde yanıt verdi. Sulh hakimliğindeki işlemler sonucunda Enver Ayaz, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve yargılama süreci jandarma ve adli makamlar tarafından yürütülüyor; olayla ilgili kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri delil olarak değerlendiriliyor.

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