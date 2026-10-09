Kiraladığı araç çalıntı çıkınca sürücü kontrol noktasında şaşkına döndü

Olayın gelişimi

İstanbul'dan kiraladığı otomobille Eskişehir'e gelen sürücü, kent girişinde polis kontrolüne takıldı. Olayda kiralayan ile aracı temin eden taraf arasındaki duruma ilişkin bilgi almak için yetkililer inceleme başlattı.

kontrol noktasındaki inceleme:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa çevreyolu kontrol noktasında durdurdukları araçta rutin evrak ve plaka kontrolleri yaptı. Yapılan sorgulamada 34 NHU 520 plakalı otomobil hakkında çalıntı ihbarı bulunduğu tespit edildi. İhbardan haberdar olan sürücü B.G. büyük şaşkınlık yaşadı ve durumu anlamaya çalıştı.

soruşturma ve araç çekimi:

Sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü, aracın ise çekiciyle yediemin otoparkı'na çekildiği bildirildi. Olayın kaynağında, aracın filo sahibi ile kiralama firması arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çalıntı ihbarı yapıldığı tahmin ediliyor. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Olay, günlük trafik kontrollerinde karşılaşılabilecek idari ve hukuki sorunları bir kez daha gündeme getirdi; kiralayan ve kiracı arasındaki işlem kayıtlarının doğruluğu ve araç devrine ilişkin belgelerin eksiksiz tutulmasının önemi vurgulanıyor.

İSTANBUL'DAN KİRALADIĞI OTOMOBİLLE GELDİĞİ ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN SÜRÜCÜ, ARACIN FİLO ŞİRKETİ İLE KİRALAMA FİRMASI ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE ÇALINTI İHBARLI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI.