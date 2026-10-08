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Kirazlı köyünde yeni kültür ve sanat meydanı hizmete hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi'nin Kirazlı Mahallesi'ndeki kültür ve sanat meydanı projesi tamamlanma aşamasına geldi; muhtarlık, kitap kafe, kafeterya ve endüstriyel mutfak yer alacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kirazlı köyünde yeni kültür ve sanat meydanı hizmete hazırlanıyor

Projede son aşamaya gelindi

Kuşadası Belediyesi tarafından Kirazlı Mahallesi'nde sürdürülen Kirazlı Köyü Kültür ve Sanat Meydanı projesi, yapım çalışmalarının büyük bölümünün tamamlanmasıyla son aşamaya geldi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve birim müdürlerinin katıldığı saha incelemelerinde proje alanında yürütülen işler yerinde görüldü.

Projenin içeriği ve tesisler:

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, projede yeni bir muhtarlık binası, yöresel ürünler satış ofisi, endüstriyel mutfak, depo, kitap kafe, kafeterya ve gelin odası gibi birimlerin yer aldığı belirtildi. Bu donanımın, mahalle yaşamına kültürel ve sosyal açıdan katkı sağlaması hedefleniyor.

saha gezisi ve yerel ihtiyaçlar:

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kirazlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sayar ile birlikte yapılan çalışmaları inceledi ve mahalle sakinlerinin sorun, talep ile çözüm önerilerini dinledi. Demirtaş, projenin tamamlandığında Kirazlı Mahallesi'ne yakışan bir tesis olacağına dikkat çekti ve belediye yönetiminin yatırımları sürdürdüğünü vurguladı.

Demirtaş, projeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız Ömer Günel’in hizmet ve yatırımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz." Ayrıca bölgeye yönelik ek yatırımlar planlandığını belirterek, "Bunlardan biri de S.S. Kirazlı Köyü Küplüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin binasını yenilemek. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, meydan projesinin kısa süre içinde tamamlanarak bölge halkının kullanımına açılmasının planlandığını, ayrıca projenin çevresel ve sosyal etkilerinin takip edileceğini bildirdi.

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN KİRAZLI MAHALLESİ’NDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN KÜLTÜR VE SANAT MEYDANI...

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN KİRAZLI MAHALLESİ’NDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN KÜLTÜR VE SANAT MEYDANI PROJESİ TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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