Kirazlı sapağında dönüş manevrası sonrası bir kişi yaşamını yitirdi

olayın detayları:
Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde ilerleyen otomobil, Kirazlı sapağından dönmek için sola manevra yaptığı sırada arkadan gelen 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Tofaş Kartal marka otomobil kullanılmaz hale gelirken, minibüs refüjü aşarak bir ağaca çarptı.
yaralanma ve can kaybı:
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Naim Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
soruşturma ve trafik:
Kaza sonrası bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmasıyla olay yeri incelendi; kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
YALOVA-BURSA KARA YOLUNDA OTOMOBİL VE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ.
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