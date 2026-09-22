Kirazlık'ta çatışma: ağabeyine ateş açan şüpheli polisle uzun pazarlığın ardından adliyede

Olayın gelişimi:

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre O.D., ağabeyi D.A.D.'ye tabancayla ateş etti. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi. Ateş açılmasının ardından O.D. olay yerinden kaçtı ve güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Canik'te kovalamaca ve müzakere:

Emniyet ekiplerinin takibi sonucunda O.D., Canik ilçesinde kayınpederinin evinin önünde fark edildi. Polisle başlayan kovalamaca sonrası kıstırılan şüpheli, iddialara göre polis ekiplerine silah doğrulttu, havaya ateş açtı ve daha sonra silahı kendi kafasına dayadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi ve ekipler uzun süre müzakere yürüttü. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından ekipler, şüpheliyi ikna ederek etkisiz hale getirdi ve yanında bulunan suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Adliyeye sevk ve soruşturma:

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve adli süreç işletilmektedir.

POLİSTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN O.D., BUGÜN SAMSUN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.