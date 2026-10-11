Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kırçiçeği köyünde dayanıklı ulaşım için 1,5 km SSB yol yapımı başladı

Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik SSB beton yol yapımına başlandı; çalışma köyün ulaşım standartlarını yükseltip günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırçiçeği köyünde dayanıklı ulaşım için 1,5 km SSB yol yapımı başladı

Projenin başlığı ve uygulama alanı:

Susuz ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol yapımına başlandı. Çalışma, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle planlandı ve bölgeye daha elverişli ulaşım imkânları sunmayı amaçlıyor.

Projenin amaçları ve teknik yaklaşım:

Yolun beton kaplama ile düzenlenmesiyle, köy içi ve köyden merkeze erişimde dayanıklı bir üstyapı oluşturulması hedefleniyor. SSB yöntemi, kırsal yollar için tercih edilen bir uygulama olarak yol yüzeyinin dayanıklılığını artırmayı ve bakım gereksinimlerini azaltmayı amaçlıyor.

Beklenen etkiler:

Projeyle birlikte köy sakinlerinin günlük ulaşımının kolaylaşması, tarımsal taşıma ve servis erişiminin iyileşmesi bekleniyor. Ayrıca kırsal yol standartlarının yükseltilmesi, Susuz ilçesinin genel altyapısına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkili destek ve yerel değerlendirme:

Çalışma, Kars Valisi Ziya Polat himayelerinde ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın desteğiyle hayata geçirildi. Başlatılan proje dolayısıyla, projenin Susuz ilçesine ve Kırçiçeği köyüne hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Başlangıç aşamasındaki SSB yol uygulaması, kırsal yerleşimlerin ulaşım imkânlarını geliştirmeye yönelik sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor ve bölgedeki ulaşım standartlarının yükseltilmesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

SUSUZ KIRÇİÇEĞİ KÖYÜNDE 1,5 KİLOMETRELİK BETON YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI(KARS-İHA)

SUSUZ KIRÇİÇEĞİ KÖYÜNDE 1,5 KİLOMETRELİK BETON YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideri Mustafa Destici ile buluştu
images

Bağ bozumu geleneği Gecek Mahallesi'nde protokolün pekmez kazanında canlandı
images

Kavak’ın siyaset dünyasının tanınan ismi Ahmet Altan hayatını kaybetti
images

Öğretmen ve öğrenciler Kahta'da doğada sağlıklı yaşama yürüdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Akyaka'da sonbahara inat yazdan kalma yoğunluk

MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi