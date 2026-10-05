Kireç ocağı çalışmasında rüzgarla yayılan gaz Turhal'da 26 işçiyi hastaneye kaldırdı

Olayın özeti:

Tokat'ın Turhal ilçesinde yer alan Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda, kireç ocağında yürütülen çalışma sırasında gazın fabrika içine dolduğu bildirildi. Olayda gazdan etkilenen 26 işçi fenalaşarak sağlık ekiplerince ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir işçi ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Fabrika yönetiminin açıklaması:

Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Serkan Korkmaz, olayın kireç ocağında proses gereği yapılan çalışma sırasında meydana geldiğini belirterek, "Her sene yapılan kireç ocağı çalışmasıydı. Proses gereği yapılan bir iş. Çıkan gaz normal bir durum. Sızıntı, patlama veya metan gazı gibi açıklamalar doğru değil. Ters rüzgarın etkisiyle gaz fabrika içerisine dolmuş. Gaz havadan ağır olduğu için aşağıya doğru inmiş. Fark edilinceye kadar bazı arkadaşlarımız etkilendi. Şu anda hastanede 26 arkadaşımız var, çoğu kontrol amaçlı getirildi. Bir arkadaşımızın durumu biraz ciddi, diğerlerinin genel durumu iyi" dedi.

Hastanedeki durum ve işçi yakınlarının tepkisi:

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası etkilenen işçiler ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yetkililer çoğunun kontrol amaçlı getirildiğini bildirirken, ağır durumda olduğu belirtilen bir işçi için Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk gerçekleştirildi. Olayı duyan işçi yakınları hastane önünde toplanarak bekleyişe geçti.

Kayseri Şeker yönetimi, gazın proses gereği ortaya çıktığını ve rüzgarın ters esmesi nedeniyle fabrikanın içine dolduğunu belirtti; yaşanan durumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

TURHAL ŞEKER FABRİKASI