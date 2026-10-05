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Kireç ocağı gazı Turhal Şeker fabrikasında 26 kişiyi etkiledi

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayseri Şeker'e bağlı fabrikada kireç ocağından gaz sızdı; 1'i ağır 26 işçi hastaneye kaldırıldı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kireç ocağı gazı Turhal Şeker fabrikasında 26 kişiyi etkiledi

Olayın ayrıntıları:

İddiaya göre, Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker fabrikasında kireç ocağında yürütülen çalışma sırasında 1'i ağır 26 işçi kireç ocağından sızan gazdan etkilendi.

Fenalaşan işçiler ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; işçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hastanedeki durum:

Ambulanslarla getirilen işçilere hastanede müdahale edildi ve tedavi süreçleri başlatıldı. Tedaviler devam ediyor.

İnceleme ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili inceleme sürüyor; kazanın nedenine ve gaz sızıntısının kaynağına ilişkin çalışmalar yürütülüyor ve gelişmeler takip ediliyor.

FENALAŞAN İŞÇİLER AMBULANSLARLA TURHAL DEVLET HASTANESİ&#039;NE KALDIRILDI

FENALAŞAN İŞÇİLER AMBULANSLARLA TURHAL DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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