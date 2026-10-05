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Kireç ocağındaki gaz sızıntısı Turhal'da 45 işçinin tedaviye alınmasına neden oldu

Turhal Şeker Fabrikası'ndaki kireç ocağı gaz sızıntısında 45 işçi zehirlendi; 35'i iyi, 10'u orta düzeyde, 10 kişiye ileri oksijen tedavisi uygulanacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 19:37

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kireç ocağındaki gaz sızıntısı Turhal'da 45 işçinin tedaviye alınmasına neden oldu

kireç ocağındaki sızıntının detayları:

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda yürütülen çalışma sırasında kireç ocağından gaz sızdı ve 45 işçi gazdan etkilendi. Olayın ardından etkilenen çalışanlar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu açıkladı ve gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

sağlık durumu ve tedavi süreci:

Vali Köklü, etkilenenlerin 35inin durumunun iyi, 10 kişinin ise orta düzeyde olduğunu aktardı. Çok kötü durumda olduğu bildirilen bir hasta önceki dönemde entübe edilmişti; ancak bu hasta entübe durumdan çıkarılarak durumu orta seviyeye döndü. Şu an için endişe edilecek bir durumun bulunmadığı bildirildi.

sevkler ve müdahale ekipleri:

Sevklerin tedbir ve müşahede amaçlı olduğu vurgulandı: toplam 10 hasta ileri oksijen tedavisi alacak; bu kapsamda 8 hasta Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi, 2 kişi daha gönderilecek. Gazdan etkilenenler arasında fabrikanın itfaiye personeli ile bir polis memuru da yer alıyor; polis memuru güvenlik önlemi alırken açık havadaki sızıntıdan etkilendi ve durumunun iyi olduğu belirtildi. AFAD ve ilgili ekipler fabrikada gerekli müdahaleleri sürdürüyor; ekiplerin takipleri sabaha kadar devam edecek ve herhangi bir riskin önlenmesi için titiz önlemler alınıyor.

TOKAT VALİSİ ABDULLAH KÖKLÜ

TOKAT VALİSİ ABDULLAH KÖKLÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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