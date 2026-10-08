Kırgıllı'ya getirilen Uruguay sığırlarında kapsamlı sağlık taraması

Kırgıllı'da gerçekleştirilen uygulamalar:

Kütahya'nın Merkez ilçesine bağlı Kırgıllı Mahallesi'ne Uruguay'dan getirilen ithal besilik erkek sığırların millileştirme işlemleri kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, hayvanlarda gerekli testlerin yapılması amacıyla kan numuneleri alındı.

yapılan tetkik ve uygulamalar:

Çalışmalar kapsamında hayvanların aşılama işlemleri yapıldı ve her bir birey için genel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Alınan kan numuneleri gerekli testler için hazırlandı.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik kontrol ve takip çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

KÜTAHYA’YA URUGUAY’DAN GETİRİLEN SIĞIRLARA SAĞLIK KONTROLÜ