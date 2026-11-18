Kırgızistan’da sokakta ateş açılması iki çocuğu yaraladı

Kırgızistan'ın Çüy bölgesinde bir genç sokakta havalı tüfekle ateş açtı; yoldan geçen iki çocuk yaralandı ve bölge hastanesine kaldırıldı.

Olayın detayları:

Çüy Bölgesi İçişleri Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, bölge hastanesinden yapılan ihbarda 11 ve 13 yaşındaki iki çocuğun havalı tüfekle yaralandığı bildirildi. İlk belirlemelere göre olay, 17 Kasım saat 18.30 sıralarında gerçekleşti.

Yürütülen soruşturmada, 24 yaşındaki T.U. tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, polis ekiplerine 4,5 mm kalibreli Hatsan AirTact marka havalı tüfeği teslim etti.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, yaralanan çocukların sağlık durumunun stabil olduğunu ve kısa süre içinde ameliyata alınacaklarını açıkladı. Polis olayın aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.

Açıklamada ayrıca, şüphelinin ilk ifadesinde sokağa çıkarak yoldan geçenlere ateş açtığını inkar ettiği ve olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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