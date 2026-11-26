etkinlik detayları:

Kırıkkale'de, 25 Kasım anmaları kapsamında Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dayanışmaya Renk Ver' çini atölyesi Kırıkkale Evleri Mahalle Konağı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Toprak'ın da katıldığı bildirildi.

atölyenin amacı:

Atölye, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmayı ve kadınlar arasında bir dayanışma ağı kurulmasını amaçladı. Katılımcılar, kırık seramik tabak parçalarını el ile boyayarak sembolik bir birliktelik gösterisi sundu.

çalışmaların dili:

Etkinlikte kadınlar aynı masa etrafında toplanıp farklı renk ve desenlerle tabak parçalarını süsledi. Toprak, konuşmasında "Bugün aynı masa etrafında bir araya gelerek kadına yönelik şiddete karşı dayanışmanın önemini hatırladık. Her kadının, desteğe ihtiyaç duyduğunda yanında birilerinin olduğunu bilmesi çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Atölye, hem görsel bir ifade hem de destek çağrısı niteliği taşıyarak katılımcılar arasında dayanışma duygusunu pekiştirdi ve yerel düzeyde farkındalığı güçlendirmeyi hedefledi.

KIRIKKALE’DE KADINLAR, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ÇİNİ ATÖLYESİNDE KIRIK SERAMİK TABAK PARÇALARINI BOYADI.