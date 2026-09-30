Kırıkhan’da ana arterlerde kapsamlı yol ve güvenlik düzenlemesi tamamlandı

Kırıkhan’da ulaşım altyapısı yenilendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Kırıkhan ilçesinde trafik yükünün büyük bölümünü taşıyan arterlerde kapsamlı bir yenileme çalışması yürüttü. Çalışmaların amacı, sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik güvenliğini güçlendirmek olarak açıklandı.

yapılan çalışmaların kapsamı:

Projede öncelikli olarak İnönü Bulvarı, Mehmet Sakman Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, İsmail Turan Bulvarı ve Tayfur Sökmen Caddesi olmak üzere 5 ana arter üzerinde asfalt serimi ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Yollarda yeni yol çizgileri çekildi, eski yüzeyler yenilenerek trafiğe açıldı.

Kaldırım ve orta refüjlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı; bu sayede hem araçların hem de yayaların kullanım alanları yeniden düzenlendi ve şehircilik standartlarına uygun hale getirildi.

kavşak ve güvenlik düzenlemeleri:

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik adımlar kapsamında aydınlatma direklerinin montajı yapıldı ve güzergâhlara yeni toplu taşım durakları yerleştirildi. Bu uygulamalar, özellikle akşam saatlerinde görüş ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

Ayrıca İnönü Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişim noktasında kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi; asfalt, çevre düzenlemesi, yol çizgileri, kaldırım ve refüj çalışmalarıyla kavşak kullanıma hazır hale getirildi. Yetkililer, tamamlanan çalışmalarla ana arterlerde ulaşım güvenliği ve yol kullanım koşullarının iyileştirildiğini bildirdi.

KIRIKHAN’DA 5 ANA ARTERDE ASFALT, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI.