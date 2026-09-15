Kırıkhan'da bahçeye sıçrayan yangın hafif ticari aracı kullanılamaz hale getirdi

Kırıkhan'da yangın olayı:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde çıkan yangın, bir bahçe ile hafif ticari araca sıçradı. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Müdahale ekipleri alevlere yönelerek yangının daha geniş bir alana yayılmasını engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

oluşan hasar:

Yangında hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

KIRIKHAN YENİ MAHALLESİ’NDE YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN HAFİF TİCARİ ARAÇ.