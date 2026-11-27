Kurtuluş Mahallesi'nde şantiye yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında çıkan yangın, sahadaki ısı yalıtım inşaat malzemelerinin alev almasıyla kısa sürede yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

yangının gelişimi:

Şantiyede çalışanların alevleri fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

müdahale ve zarar:

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, yangın nedeniyle sahadaki bazı inşaat malzemelerinin kullanılamaz hale geldiği ve çevredeki dairelerde hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, yangının daha geniş bir alana sıçramasını engelledi.

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE BİR ŞANTİYE ALANINDA ÇIKAN YANGINDA İNŞAAT MALZEMELERİ ALEVLERE TESLİM OLARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.