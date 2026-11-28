Kırıkhan'da veda ziyaretleri:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ Valiliğine atanmasının ardından Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi'ni ziyaret ederek veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve Kırıkhanlı vatandaşlarla bir araya gelen Masatlı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

yapılan çalışmalar ve imar süreci:

Masatlı, Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecine değinerek Kırıkhan'da afet konutları, okullar, kamu hizmet binaları ve sosyal donatı alanları başta olmak üzere birçok yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Masatlı, yürütülen projelerin bölge halkına sunduğu katkılara ve hizmetlerin devamına ilişkin beklentilerine vurgu yaptı.

veda ve helallik talebi:

Kırıkhan'a veda eden Masatlı, vatandaşlara hakkını helal ettiğini belirterek kendilerinden de helallik istedi. Ziyaretler, yerel temsilcilerle görüşmeler ve karşılıklı teşekkürlerle sona erdi.

VALİ MUSTAFA MASATLI KIRIKHAN’DA VEDA ZİYARETLERİNDE BULUNDU.