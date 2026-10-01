Kırıkkale belediyesinde imar yolsuzluğu iddiası: üç personel gözaltına alındı

Olayın başlangıcı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, belediyenin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Şikayetlerde, Osmangazi Mahallesi'ndeki kış bahçesi ve havuz ruhsatı için başvuran Y.K.'nın işlemlerinin sonuçlandırılmadığını ve bunun üzerine imar biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z. ile görüştüğünü belirttiği kaydedildi. Y.K. daha sonra R.Z.'nin para almadan ruhsatları onaylamadığı yönünde bilgi edindiğini ve belediyedeki yetkililere başvurmasına rağmen sonuç alamadığını ifade etti.

şikayetler ve mağdur beyanları

Soruşturmanın ilerlemesiyle benzer yönlü başka beyanlara ulaşıldı. Belediye ile iş yapan müteahhit E.A., işlemlerinin geciktiğini ve R.Z.'nin kendisinden para talep ettiğini, farklı tarihlerde 4-5 işlemde toplam 25 bin lira gönderdiğini söyledi. Müteahhit F.F. ise ruhsat karşılığında yaklaşık 7-8 işlemde 120 bin lira gönderdiğini ve emlak birimindeki Ö.G.'nin kendi hesabına ve oğlunun hesabına "burs" açıklamasıyla para yatırılmasını istediğini iddia etti; bu hesaplara 10-12 işlemde yaklaşık 40 bin lira gönderildiği beyan edildi. Bir diğer müteahhit F.B. de 2024 Nisan ayında kendisine hesap numarası gönderip "bağış ve harçlık" adı altında yaklaşık 7-8 işlemde 50 bin lira istendiğini, ödemediği dönemlerde evrak işlemlerinin yavaşladığını belirtti.

banka incelemeleri ve MASAK bulguları

Soruşturma kapsamında yapılan banka hesap incelemelerinde müşteki beyanlarını destekler nitelikte hareketler tespit edildi. R.Z.'nin hesabına farklı tarihlerde 180 işlemde toplam 1.056.880 lira giriş olduğu belirlendi. İmar bölümünde tekniker olarak görev yapan G.Ç.'nin hesabına 101 işlemde 3.120.885 lira girdiği, emlak biriminde görevli Ö.G. ile oğluna ait hesaplara 100 işlemde toplam 156.211 lira yatırıldığı kaydedildi. Toplamda 381 işlemde 4.333.976 lira'lık para hareketi tespit edilerek MASAK raporu ve banka kayıtları kapsamında delil olarak değerlendirildi.

operasyon ve gözaltılar

Banka hareketleri ve MASAK raporundaki bulguların iddiaları desteklemesi üzerine soruşturma genişletildi. Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü iş yeri açma ve ruhsatlandırma birimine yönelik dosya operasyonu aşamasına geldi; belediyenin ilgili birimleri ve şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma kapsamında R.Z., G.Ç. ve Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KIRIKKALE BELEDİYESİ