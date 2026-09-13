Dolar 48,6175 +0,13%
Euro 56,1361 -0,33%
Bist 14.318,81 -1,03%
Altın Gram 6.761,45 -1,89%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,31 +3,54%
--°

Kırıkkale FK yeni dönemde Hasan Uğur Kardal ile yola çıktı

Kırıkkale FK, TFF 3. Lig'de teknik direktörlüğe Hasan Uğur Kardal'ın getirildiğini duyurdu; disiplin, istikrar ve zafer odaklı yeni bir dönem hedefleniyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kırıkkale FK yeni dönemde Hasan Uğur Kardal ile yola çıktı

Kırıkkale FK yeni dönemde Hasan Uğur Kardal ile yola çıktı

Kırıkkale Futbol Kulübü, TFF 3. Lig kadrosunda teknik direktörlük görevine Hasan Uğur Kardalın getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp yönetimi, hedefler doğrultusunda yürütülen görüşmelerin ardından bu kararın alındığını belirtti.

kardal'ın geçmişi ve son başarısı:

Geçtiğimiz sezon İnegöl Kafkas Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan Kardal'ın disiplinli çalışma anlayışı ve mücadeleci yapısının ekibe katkı sağlayacağı vurgulandı. Yönetim, teknik heyetin tecrübesinin takımın rekabet gücünü artırmasını bekliyor.

kulübün beklentileri ve açıklama:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni teknik direktörümüze Kırıkkale FK çatısı altında başarılı, istikrarlı ve zaferlerle dolu bir dönem diliyoruz. Anlaşmanın şehrimize ve Kırıkkale FK camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

Kulüp, teknik ekip ve oyuncular arasında uyumun hızlı şekilde sağlanmasının önemine dikkat çekti. Yönetim, Kardal yönetiminde disiplin ve kararlılık vurgusunun kulübün hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacağını aktardı.

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN KIRIKKALE FK, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN HASAN UĞUR KARDAL İLE ANLAŞMA...

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN KIRIKKALE FK, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN HASAN UĞUR KARDAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Avrupa sınavı öncesi siyah-beyazlarda tempo yükseldi
images

Meryem Boz yeniden Aydın'da: mavi efe şampiyonluk için sahada
images

Körfezli karateciler İstanbul'da kürsüleri doldurdu
images

Teknofest’te Şahinbey'den iki kategoride Türkiye başarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı

Rumkale'de Fırat kıyısında dragon botlarda ekipler kupalara ulaştı

Akın'dan yeni döneme mesaj: eğitim ülkenin en kalıcı sermayesidir

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi