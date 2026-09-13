Kırıkkale FK yeni dönemde Hasan Uğur Kardal ile yola çıktı

Kırıkkale Futbol Kulübü, TFF 3. Lig kadrosunda teknik direktörlük görevine Hasan Uğur Kardalın getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp yönetimi, hedefler doğrultusunda yürütülen görüşmelerin ardından bu kararın alındığını belirtti.

kardal'ın geçmişi ve son başarısı:

Geçtiğimiz sezon İnegöl Kafkas Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan Kardal'ın disiplinli çalışma anlayışı ve mücadeleci yapısının ekibe katkı sağlayacağı vurgulandı. Yönetim, teknik heyetin tecrübesinin takımın rekabet gücünü artırmasını bekliyor.

kulübün beklentileri ve açıklama:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni teknik direktörümüze Kırıkkale FK çatısı altında başarılı, istikrarlı ve zaferlerle dolu bir dönem diliyoruz. Anlaşmanın şehrimize ve Kırıkkale FK camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

Kulüp, teknik ekip ve oyuncular arasında uyumun hızlı şekilde sağlanmasının önemine dikkat çekti. Yönetim, Kardal yönetiminde disiplin ve kararlılık vurgusunun kulübün hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacağını aktardı.

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN KIRIKKALE FK, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN HASAN UĞUR KARDAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI.