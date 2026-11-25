Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü L.Y. (49), jandarma ekiplerince yakalandı.
operasyon ve koordinasyon:
Operasyon, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucu firari şahsa ulaşıldı ve gözaltına alındı.
işlemler ve ceza infazı:
Yakalanan hükümlü hakkında gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra ceza infaz kurumuna gönderildi.
KIRIKKALE'DE VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET SUÇUNDAN 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ L.Y. (49), JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI
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