Kırıkkale Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde arkadan çarpışma: dört yaralı

Kırıkkale'de arkadan çarpışma: dört kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde gerçekleşti.

kaza ve yaralılar:

Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 DKL 108 plakalı Volkswagen marka otomobil, F.C.A. yönetimindeki 06 BCD 174 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonrası sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan E.Y., S.Y. ve S.Ç. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve daha sonra hastaneye kaldırıldılar. Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı, araçlar incelemenin ardından otoparka çekildi.

Kazanın oluş şekli, araçların plakaları ve yaralananların durumuyla ilgili detaylı inceleme sürüyor; yetkililer trafik akışının sağlanması ve benzer kazaların önlenmesi için uyarılarda bulundu.

KIRIKKALE'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI