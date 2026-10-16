Kırıkkale merkezli bahis ağı çökertildi: işlem hacmi 1,2 milyar lirayı aştı

Kırıkkale merkezli soruşturma sonucu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de toplam 27 adrese operasyon yapıldı.

Başlatılan soruşturmada hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın odağı ve dijital deliller:

Soruşturma, şüpheli B.H.'ye ait cep telefonunda tespit edilen yasa dışı bahisle ilgili mesajlaşmaların ardından genişletildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve diğer dijital materyallerin incelenmesiyle şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiklerine dair delillere ulaşıldı.

Mасak raporlarında, 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu belirlendi. Bu tespit, soruşturmanın mali yönünü ve operasyonun büyüklüğünü ortaya koydu.

Şüphelilerin rolleri ve mal varlığına tedbir:

Soruşturma kapsamında, B.H.'nin organizasyonun lideri olduğu, diğer şüphelilerin bahis panelinin yönetimi, para transferleri, banka hesabı temini ve teknik destek gibi görevleri üstlendiği değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle şüphelilerin kendileri ve aile bireyleri adına edindikleri taşınır ve taşınmaz mallara ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el konuldu.

Kırıkkale merkezli yürütülen operasyonun henüz soruşturma aşamasında olduğu, yakalanan şüphelilerin adli sürecinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın koordinasyonunu yürüten makamlar ve ilgili birimler, delillerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı.

KIRIKKALE MERKEZLİ 8 İLDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.