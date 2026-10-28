Kırıkkale'de 103. yılda türkülerle coşku: Özlem Özdil sahnede

kutlama programı ve sahne performansı:

Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü anısına düzenlenen konser programında Türk halk müziği sanatçısı Özlem Özdil sahne aldı. Sanatçı, seslendirdiği türkülerle izleyicilere Cumhuriyet coşkusunu yaşattı ve repertuarındaki eserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

vatandaşların katılımı ve atmosfer:

Konseri izleyen vatandaşlar söylenen parçalara eşlik ederek alanı şenlendirdi. Programa katılanlar arasında farklı yaş gruplarından kişiler yer aldı; etkinlik boyunca zaman zaman coşkulu alkışlar yükseldi. Konserin sonunda düzenlenen havai fişek gösterisi gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu ve kutlamalara görsel bir zenginlik kattı.

belediye başkanının mesajı:

Konser sırasında sahneden vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kıymetli hemşehrilerim, hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden kutluyorum. Bize bu cennet vatanı armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

KIRIKKALE'DE SAHNE ALAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ÖZLEM ÖZDİL, SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜLERLE VATANDAŞLARA CUMHURİYET COŞKUSUNU YAŞATTI.