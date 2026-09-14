kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında üçüncü kişilerden temin edilen banka hesaplarının kullanıldığı belirlendi. Yapılan çalışma sonucunda, hesaplarda toplanan paraların bir bölümünün kripto para platformlarına aktarıldığı, diğer bir bölümünün ise bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi.

soruşturmanın kapsamı ve tespitler:

Soruşturmaya ilişkin resmi kayıtlarda, hesapların toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu bildirildi. Dosya kapsamında yürütülen incelemede, faaliyetlerin 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet şüphesiyle ele alındığı ve yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen tutarların hem dijital hem fiziksel yöntemlerle aktarıldığı tespit edildi.

operasyon ve ele geçirilen materyaller:

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı şafak operasyonunda, G.Ç.P. (22) ve H.K. (28) isimli şüpheliler yakalandı. Adres aramalarında 1 ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 3 flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin incelemesiyle hesaplar arasındaki bağlantıların ve para akışının daha ayrıntılı şekilde izleneceği, adli sürecin devam ettiği ifade edildi.

KIRIKKALE'DE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YAKLAŞIK 56 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN HESAPLARLA BAĞLANTILI 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI.