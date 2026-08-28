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Kırıkkale'de altyapı atağı: yollar, pazarlar ve içme suyu öncelikli

Kırıkkale Belediyesi, Osmangazi'de 1.400 metrelik üstyapı ve 5.400 m² kilit parke çalışmaları ile Yaylacık'ta 3.000 metrelik içme suyu hattı yeniliği yapıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kırıkkale'de altyapı atağı: yollar, pazarlar ve içme suyu öncelikli

Kırıkkale'de altyapı ve üstyapı çalışmaları

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarının planlı şekilde sürdüğünü duyurdu. Çalışmalar; yol yenileme, kapalı pazar alanlarının bakımı ve içme suyu hattı yenilemelerini kapsıyor.

yol ve üstyapı çalışmaları:

Osmangazi Mahallesi'ndeki Dergah ve Erenler caddelerini kapsayan 1.400 metrelik güzergahta üstyapı çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 5.400 metrekare kilit parke, 4.000 metre bordür ve 3.000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Dergah Caddesi'ne bağlanan 8 sokakta ise vatandaş talepleri doğrultusunda 6.000 metrekare kilit parke ve 2.300 metre bordür döşendi.

pazar yerleri ve içme suyu yenilemeleri:

Belediye, uzun süreli kullanıma bağlı yıpranmalar nedeniyle kapalı semt pazarlarında bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattı. Kaletepe, Bahçelievler, Karşıyaka, Yenimahalle ve Cumartesi kapalı semt pazarları yenileme programına dahil edildi; hedef pazar alanlarını vatandaşlar ve esnaf için daha güvenli, düzenli ve kullanışlı hale getirmek.

Yaylacık Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli içme suyu boruları devre dışı bırakılıyor. Yaklaşık 3.000 metrelik abone ve isale hattındaki vana, boru ve bağlantı elemanları modern ve dayanıklı malzemelerle yenileniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, yatırımların mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirterek, "Şehrimizin yol, pazar yeri ve içme suyu altyapısını eş zamanlı olarak güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şehirde yaşaması için plan ve program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski altyapıyı yenilerken Kırıkkale'mizin geleceğine de yatırım yapıyoruz" dedi.

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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