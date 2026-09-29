Dolar 48,9717 -0,03%
Euro 55,5658 -0,26%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.629,49 +1,01%
EUR/USD 1,1343 -0,26%
Brent Petrol 95,67 -2,21%
--°

Kırıkkale'de başsavcılık koordinasyonunda iki hükümlü yakalandı

Başsavcılık koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de başsavcılık koordinasyonunda iki hükümlü yakalandı

Operasyonun koordinasyonu:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan şahıslar ve suçlamalar:

Operasyon kapsamında, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. ile hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan E.A. yakalandı. N.T.'nin suçu "dolandırıcılık", E.A.'nın suçu ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" olarak kaydedildi.

Her iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

&quot;KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK VE KULLANMAK&quot;...

"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK VE KULLANMAK" SUÇUNDAN 4 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN E.A. YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da kontrol kaybı kazayı getirdi: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Malatya'da eğlence merkezlerine yönelik kapsamlı denetim: 4 iş yeri mühürlendi
images

Acarkent'te 5 lüks villaya el kondu: piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL
images

Akseki kavşağında iki araç çarpıştı: 2'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaraland...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da kontrol kaybı kazayı getirdi: motosiklet sürücüsü yaralandı

Malatya'da eğlence merkezlerine yönelik kapsamlı denetim: 4 iş yeri mühürlendi

Jasikevičius: bahçeşehir yenilgisi sonrası takım beklenen reaksiyonu verdi

Acarkent'te 5 lüks villaya el kondu: piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan