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Kırıkkale'de dron görüntüleri koltuk değişimini ve ceza uygulamasını gösterdi

Kırıkkale'de dron görüntüleri, trafik denetiminde yolcusuyla koltuk değiştiren ehliyetsiz sürücünün yakalandığını ve 240 bin lira ceza uygulandığını gösterdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de dron görüntüleri koltuk değişimini ve ceza uygulamasını gösterdi

Kırıkkale'de denetim anları:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda yaptıkları trafik uygulamasında dronla kayıt aldı. Dron görüntüleri, uygulama noktasını fark eden bir sürücünün aracın içindeki yolcusuyla yer değiştirerek kontrolü atlatmaya çalıştığını ortaya koydu.

dron kayıtları ne gösterdi:

Görüntülerde sürücünün ani bir hareketle ön koltuktan arka koltuğa geçtiği ve yolcunun direksiyona oturduğu anlar net biçimde görüldü. Bu kayıtların ardından ekipler aracı durdurdu ve kimlik ile belge kontrollerini gerçekleştirdi.

yasal işlem ve uygulanan ceza:

Kontrollerde, aracı kullanan kişinin ehliyeti daha önce geri alındığı belirlendi. Bu tespit üzerine sürücü ile araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı ve her iki kişiye toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, denetimlerde dron kullanımının kısa sürede müdahale ve tespit imkânı sağladığını gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

KIRIKKALE&#039;DE TRAFİK UYGULAMASINI FARK EDEN SÜRÜCÜNÜN, ARAÇTAKİ YOLCU İLE YER DEĞİŞTİRDİĞİ ANLAR...

KIRIKKALE'DE TRAFİK UYGULAMASINI FARK EDEN SÜRÜCÜNÜN, ARAÇTAKİ YOLCU İLE YER DEĞİŞTİRDİĞİ ANLAR DRON KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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