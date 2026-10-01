Kırıkkale'de dünya kahve günü ve yaşlılar günü sosyal tesiste kutlandı

Kırıkkale'de iki özel gün sosyal tesiste buluştu

1 Ekim Dünya Kahve Günü ve Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi vatandaşları sosyal tesislere davet ederek kahve ikramında bulundu. Etkinlikte Belediye Başkanı Ahmet Önal de yer alıp katılımcılarla sohbet etti.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Önal, iki günü aynı etkinlikte buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün iki güzel günü birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Yaşlılar Günümüz ve Dünya Kahve Günü. Öyle olunca iki etkinliği bir araya getirdik." dedi ve yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilendiklerini ifade etti.

katılım ve etkinlik akışı:

Sosyal tesiste yoğun bir katılım olduğunu aktaran Önal, "Çok müthiş bir kalabalık vardı, katılım vardı. Her yaş grubundan insanımız, yurttaşımız buradaydı." ifadelerini kullandı ve herkesi Kırıkkale Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne davet etti. Başkan Önal, tezgaha geçerek tesise gelen vatandaşlara kahve ikramında bulundu; etkinlik sonrası esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi.

KIRIKKALE'DE 1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ DOLAYISIYLA BELEDİYENİN SOSYAL TESİSİNE GELEN VATANDAŞLARA KAHVE İKRAM EDİLDİ. BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.