Kırıkkale'de fuhuş soruşturmasında beş şüpheli adliyeye çıkarıldı

Kırıkkale'de fuhuş operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada toplam 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

operasyonun işleyişi:

Açıklamada, operasyonun başsavcılık talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından beş şüpheli savcılığa çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.

adliyede devam eden süreç:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgulama ve savcılık işlemleri devam ediyor. Bir şüphelinin ise savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

KIRIKKALE'DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ