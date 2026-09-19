Kırıkkale'de gençlerden gazilere vefa ve teşekkür duruşu

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen program

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bando takımının seslendirdiği marşlarla başlayan yürüyüşte gençler dev Türk bayrağı taşıdı. Protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar etkinlikte yer aldı.

Yürüyüşün ardından Kırıkkale Şehitliği'nde tören düzenlendi; törende saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilip dualar edildi.

Protokol ziyaretleri ve valinin mesajı

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal şehit mezarlarına karanfil bıraktı; protokol üyeleri şehitlerin kabirleri başında dua etti.

Törende konuşan Vali Sarıibrahim, "Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Türk milleti, var olduğu günden bu yana ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir" ifadelerini kullandı.

Gençlerin duyguları: gurur ve minnet

Babası gazi olan İrem Suna Güler, törende yaşadığı gururu paylaşarak, "Benim babam da gazi olduğu için bunun çok gurur verici olduğunu düşünüyorum. İçimizde huzur ve gurur veren bir his var. Bu konuda kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım herkes vatanına sahip çıkar ve vatanını korur. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız" dedi.

Şevval Yorulmaz ise, "Bu vatanda bugün özgürce yaşayabiliyorsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törene İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KIRIKKALE'DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ