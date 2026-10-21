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Kırıkkale'de iki genç kadının fuhuşa pazarlanması ve valilik çalışanının tutuklanması

Kırıkkale'de operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan iki kadın fuhuşa pazarlanmakla suçlanan iki zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de iki genç kadının fuhuşa pazarlanması ve valilik çalışanının tutuklanması

Operasyonun kapsamı:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde yürütülen çalışmada, toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma, fuhuş ve uyuşturucu suçlarına ilişkin çok yönlü tespitler sonrasında başlatıldı.

Savcılık ifadelerine göre, şüpheliler arasında farklı roller üstlenen kişiler tespit edildi; bazıları fuhuş amacıyla kişileri pazarlamak ve yer temin etmekle, bazıları ise suç gelirlerinin aktarımına aracılık etmekle suçlanıyor.

Tutuklamalar ve adli süreç:

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, E.İ. adlı şüphelinin, çocuk esirgeme kurumundan ayrıldığı belirtilen 20’li yaşlardaki iki genç kadını fuhuş amacıyla pazarladığı ve yer temin ettiği iddia ediliyor. Bu kapsamda hakkında işlem yapılan E.İ. tutuklandı.

Ayrıca valilik bünyesinde işçi olarak çalışan Y.Y. hakkında, fuhuş yaptığı değerlendirilen Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırdığı iddiasıyla işlem yapıldı ve Y.Y. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden apart işletmecisi E.B. ile G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde kullanımı kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında halen firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli soruşturmalar devam ediyor.

İç denetim ve toplumsal boyut:

Olay, koruma altında yetişen kişilerin dışarı çıktıklarında karşılaştıkları risklerin ve finansal araçların suça nasıl alet edilebildiğinin ipuçlarını veriyor. Kamu kurumlarında görev yapan bir çalışanın banka hesabı aracılığıyla suç olayına karıştığı iddiası, kurum içi denetim ve hesap verme mekanizmalarının önemini öne çıkarıyor.

Hukuki süreç tamamlanana dek iddialar suçlama niteliğinde olup, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mahkeme kayıtları ve savcılık beyanları belirleyici olacak. Yetkililerin açıklamaları ve adli mercilerin kararları kamuoyunun merak ettiği diğer ayrıntıları netleştirecek.

KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, FUHUŞ VE UYUŞTURUCU...

KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, FUHUŞ VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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