Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'ne yeni mekanlar eklendi: Hasan Doğan salonu ve Osman Doğan fuayesi açıldı

Açılış töreni ve programın ayrıntıları:

Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi, Peygamber Efendimizin hayatını, güzel ahlakını ve isimlerini tanıtan Şemail-i Şerif ve Esmaü’n-Nebi Müzesini ziyaretçilerin gezisine açtı. Tören, "O’nu Tanımaya Bir Adım Daha: Sevdanın Adı Muhammed" temasıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında külliyeye yeni eklenen mekanlardan biri, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğanın adını taşıyan konferans salonuydu; diğer yeni mekan ise merhum Osman Doğanın adı verilen fuaye alanı oldu. İki alanın açılışı dualarla ve katılımcıların iştirakiyle yapıldı.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telgraf göndererek katılımcılara selamlarını iletti. Erdoğan, telgrafta Hazreti Muhammed’in örnek ahlakına vurgu yaparak programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti ve tüm katılımcıları kalbi duygularımla selamlıyorum ifadeleriyle kutladı.

Sanatçıların katkısı ve ziyaretçi ilgisi:

Açılışta ilahi sanatçıları arasında Mustafa Akbaş, Prof. Dr. Fatih Koca, Mustafa Sevim, Hasan Bayar, Murat Belet, Ender Tekin, Celal Karatüre, Fadıl Aydın ve Mahmut Şevket Bayram yer aldı. Sanatçıların seslendirdiği ilahiler program boyunca ilgi gördü; özellikle Celal Karatüre’nin seslendirdiği Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisine çocuklar ve çok sayıda vatandaş hep birlikte eşlik etti.

Açılışın ardından ziyaretçiler müzeyi gezerek Peygamber Efendimizin hayatına, güzel ahlakına ve isimlerine ilişkin hazırlanan eserleri inceledi. Müze ve düzenlenen etkinlikler ziyaretçilerden yoğun ilgi aldı; aileler ve özellikle gençler ile çocuklar sergilerde gösterilen materyallerle yakından ilgilendi.

Külliyenin rolü ve mekanların kullanımı:

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, külliyenin sosyal ve manevi açıdan önemli bir merkez haline geldiğini belirtti. Sarıibrahim, insanların burada hem sosyalleştiğini hem de Hazreti Peygamber’i tanıdıklarını, dönemi beraber yaşayıp anladıklarını söyleyerek külliyenin bir destinasyon haline geldiğine dikkat çekti.

Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön ise aynı gün üç ayrı açılışın gerçekleştirildiğini belirtti. Akyön, burada Şemail-i Şerif Esma-i Nebi Müzesi ile birlikte Prof. Dr. Hasan Doğan Konferans Salonu ve merhum Osman Doğan Fuaye Alanı’nın hizmete alındığını vurguladı ve her iki alanın sivil toplum kuruluşlarının ücretsiz kullanımına sunulacağını ifade etti. Akyön ayrıca alanların tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandığını kaydetti.

Teşekkürler, takdir ve ziyaretçi sözleri:

Müze mimari çalışmalarına katkı sağlayan mimarlar Halil Fazlıoğlu ve Yasemin Fazlıoğluna Kabe örtüsü takdim edildi; takdimi Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Bahattin Akyön gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler de duygularını paylaştı. Ailesiyle birlikte külliyeyi ziyaret eden Gülben Nazlımla, müzeden ve etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kırıkkale’ye böyle bir müzenin kazandırılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Ziyaretçilerden Yusuf Doğan müzeyi kuruluşundan bu yana takip ettiğini belirterek eserin kıymetli olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür etti. Hafızlık eğitimi aldığını söyleyen Şuranur Yılmaz ise müzeyi ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ve Peygamber Efendimize yaklaşmanın manevi tatmini olduğunu ifade etti.

Açılışa İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni açılan salon ve fuaye alanının toplum hayatına yönelik çalışmalar için aktif biçimde kullanılması planlanıyor; böylece külliye hem kültürel hem de sosyal etkinliklerin merkezi olma işlevini güçlendirecek.

KIRIKKALE İSLAMİ DEĞERLER KÜLLİYESİ