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Kırıkkale'de jandarma operasyonunda beş firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale jandarması, başsavcılık koordinesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de jandarma operasyonunda beş firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma operasyonu: beş hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 5 firari hükümlüyü gözaltına aldı. Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin farklı suçlardan hüküm giydiği bildirildi.

yakalanan şahıslar ve cezaları:

H.D. (28) hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 19 yıl 5 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

F.B.T. (27) ise kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama ve tehdit suçlarından 11 yıl 2 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olarak yakalandı.

H.A. (37) hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası, Ş.K. (36) hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ve Ş.C. (30) hakkında basit yaralama suçundan 4 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu kaydedildi.

işlemler ve son durum:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kişi ve kişiler, adli süreçlerin işleyişi doğrultusunda teslim edildi. 5 hükümlü, gerekli formalitelerin ardından ceza infaz kurumuna sevk edilerek işlemleri tamamlandı.

KIRIKKALE&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA...

KIRIKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNAN 5 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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