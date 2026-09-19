Kırıkkale'de Kayseri mahkemesinin hırsızlık kararıyla aranan hükümlü yakalandı

olayın gelişimi:
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan kontrollerde, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T. yakalandı.
aranan hükümlünün bilgileri:
Yakalanan şahsın dosyası Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi kararına dayanmaktadır. Operasyon sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen İ.H.T.'nin bilgileri emniyet kayıtlarına geçirildi.
işlem ve teslim süreci:
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi işlemlerle ceza infaz kurumuna teslim edildi.
KIRIKKALE'DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 3 YIL 15 AY 24 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI
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