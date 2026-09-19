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Kırıkkale'de Kayseri mahkemesinin hırsızlık kararıyla aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de polis, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nin hırsızlık hükmüyle hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T. yakalandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de Kayseri mahkemesinin hırsızlık kararıyla aranan hükümlü yakalandı

olayın gelişimi:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan kontrollerde, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T. yakalandı.

aranan hükümlünün bilgileri:

Yakalanan şahsın dosyası Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi kararına dayanmaktadır. Operasyon sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen İ.H.T.'nin bilgileri emniyet kayıtlarına geçirildi.

işlem ve teslim süreci:

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi işlemlerle ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KIRIKKALE&#039;DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 3 YIL 15 AY 24 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

KIRIKKALE'DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 3 YIL 15 AY 24 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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