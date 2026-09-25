Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Kırıkkale'de arama çalışması sonuç verdi
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, hakkında kasten yaralama suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs tespit edildi ve yakalandı.
Yakalanan şahıs ve cezası:
Aranan kişi, B.K. (40) olarak belirlendi. Hakkında bulunan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alınan B.K.'nin yakalanmasının ardından gerekli adli işlemler başlatıldı.
İşlemler ve teslim:
İşlemler tamamlandıktan sonra B.K. işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.
KIRIKKALE'DE "KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN HAKKINDA 3 YIL 1 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI
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