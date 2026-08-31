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Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de yürütülen operasyonda, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. (13 yıl 7 ay 20 gün) ve T.G. (1 yıl 4 ay 20 gün) yakalandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı

operasyonun detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü. Yapılan saha çalışmaları sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tespit edilerek yakalandı.

hükümlülerin suç kayıtları:

Yakalanan şahıslardan R.G. hakkında, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 13 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer hükümlü T.G. ise hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olarak kayda geçti.

işlemler ve teslim:

Her iki hükümlü de emniyetteki kimlik tespit ve prosedür işlemlerinin ardından resmi işlemler tamamlanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Operasyon, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışmanın bir parçası olarak yürütüldü ve soruşturma kapsamında gerekli adli süreçler devam ediyor.

&quot;HIRSIZLIK&quot; İLE &quot;HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI&quot; SUÇLARINDAN TOPLAM 13 YIL 7 AY 20 GÜN...

"HIRSIZLIK" İLE "HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI" SUÇLARINDAN TOPLAM 13 YIL 7 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN R.G.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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