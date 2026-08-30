Kırıkkale'de meydandan caddeye birlik mesajı: 30 Ağustos kutlaması

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törende, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk büstüne çelenk sundu.

törenin akışı:

Çelenk sunumunun ardından kutlamalar Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam etti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Vali Sarıibrahim, törende bulunanların bayramını kutladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

günün anlam ve önemi konuşması:

Yüzbaşı Turgay Tütüncü günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce yeniden dirilmiştir. Kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle topyekun bir varoluş mücadelesi vererek tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır".

etkinlikler ve kapanış:

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, yöresel halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kutlamalar, askeri birlikler ile kurumların katıldığı tören geçidiyle tamamlandı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOMADOLARI TÖRENDE HAZIR BULUNDU