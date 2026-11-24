Kırıkkale'de öğretmenler günü programı:

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk büstüne sunulmasıyla başladı. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikte protokol üyeleri ve katılımcılar, öğretmenlerin hazırladığı resim sergisini gezdi ve programın çeşitli bölümlerine katıldı.

Törenin akışı:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinin kutlama mesajı okundu ve öğretmenler günü için hazırlanan video gösterildi. Program kapsamında bir aday öğretmen ile bir emekli öğretmen günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Konuşmalar ve vurgular:

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, öğretmenlerin bir milletin gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz bizleri şekillendiriyor, toplumu şekillendiriyor, geleceğimizi şekillendiriyor, rüyalarımızı şekillendiriyor" dedi. Sarıibrahim, son 20-25 yılda okulların fiziki şartlarının iyileştiğini ve öğretmenlere sağlanan imkânların arttığını belirtti; öğrencilerden öğretmenlerini aramalarını isteyerek, "Sizlerden istirhamım, bugün öğretmenlerinizi, size hatırı geçen, size gönlü geçen öğretmenlerinizi bir arayın. Onların bir halini hatırını sorun, onların bir gönüllerini okşayın" çağrısında bulundu.

Eğitim modeli ve destekler:

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenlerin her öğrencinin ilgi ve yeteneklerini fark edip yönlendirdiğini vurguladı. Güney, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi beceriyle, akademik gelişimi de ahlaki olgunlukla bir araya getirdiğini" belirterek, Kırıkkale'de öğrencilerin bilim, sanat, spor ve kültür alanlarındaki gelişimini desteklediklerini kaydetti.

Ödüller, yemin ve kapanış:

Konuşmaların ardından emekli bir öğretmene plaket ve hizmet şeref belgesi takdim edildi. Vali Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Öğretmen" konulu anı, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi. Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından program, "Bir Işık Bin Yarın" adlı tiyatro gösterisiyle sona erdi.

VALİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM (SAĞDAN 3.) GARNİZON VE MÜHİMMAT KOMUTANI TUĞGENERAL MEHMET ALİ DURMUŞ, BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL VE KATILIMCILAR, ÖĞRETMENLERİN HAZIRLADIĞI RESİM SERGİSİNİ GEZDİ.