Kırıkkale'de operasyonla yakalandılar; biri 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş cezalı

operasyon detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan iki şahsı yakaladı. Edinilen bilgiye göre yakalananlar arasında E.Ş. ve H.B. yer alıyor.

kesinleşmiş cezalar:

E.Ş.'nin 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, H.B.'nin ise 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu bildirildi.

gözaltı ve teslim işlemleri:

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edilmek üzere Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"HERKESİN GİREBİLECEĞİ BİR YERDE BIRAKILMAKLA BİRLİKTE KİLİTLENMEK SURETİYLE HIRSIZLIK" SUÇUNDAN 37 YIL 3 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN H.B. DE YAKALANDI