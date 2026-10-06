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Kırıkkale'de operasyonla yakalandılar; biri 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş cezalı

Kırıkkale'de polis ekipleri iki aranan hükümlüyü yakaladı; E.Ş.'nin 2 yıl 9 ay 22 gün, H.B.'nin 37 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de operasyonla yakalandılar; biri 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş cezalı

operasyon detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan iki şahsı yakaladı. Edinilen bilgiye göre yakalananlar arasında E.Ş. ve H.B. yer alıyor.

kesinleşmiş cezalar:

E.Ş.'nin 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, H.B.'nin ise 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu bildirildi.

gözaltı ve teslim işlemleri:

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edilmek üzere Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

&quot;HERKESİN GİREBİLECEĞİ BİR YERDE BIRAKILMAKLA BİRLİKTE KİLİTLENMEK SURETİYLE HIRSIZLIK&quot; SUÇUNDAN...

"HERKESİN GİREBİLECEĞİ BİR YERDE BIRAKILMAKLA BİRLİKTE KİLİTLENMEK SURETİYLE HIRSIZLIK" SUÇUNDAN 37 YIL 3 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN H.B. DE YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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