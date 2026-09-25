Kırıkkale'de şap tedbirleri kapsamında hayvan pazarı kapatıldı

Kırıkkale’de hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte bir şap hastalığı vakası tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, durumun hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla değerlendirildiği belirtildi.

Hayvan sağlığını korumaya yönelik alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için sürecin ilgili birimlerce takip edildiği bildirildi.

Alınan tedbirler ve uygulama:

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Kırıkkale Hayvan Pazarı’nın geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Kararın bir parçası olarak il genelinde hayvan hareketleri durduruldu ve salgının kontrol altına alınması için gerekli önlemlere başvuruldu.

Açıklamada ayrıca, hastalıkla mücadele kapsamında uygulanan karantina ve biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uyulmasının önemi vurgulandı.

Yetiştiriciler için uyarı

Yetkililer, yetiştiricilerden hayvan hareketleri ile alım ve satımlarda resmi makamlar tarafından alınan kararlara ve veteriner hekimlerin uyarılarına uymalarını istedi. Şüpheli durumların ve hasta hayvanların derhal bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Komisyon ve il müdürlüğü, uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar süreç boyunca denetimlerin süreceğini belirtti. Amaç, hem hayvan sağlığını korumak hem de olası ekonomik etkileri asgariye indirmektir.

KIRIKKALE’DE ŞAP HASTALIĞI VAKASININ TESPİT EDİLMESİNİN ARDINDAN HAYVAN PAZARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILIRKEN, KENTTE HAYVAN HAREKETLERİ DE DURDURULDU