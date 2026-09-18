Kırıkkale'de şehit polis için yürekleri sarsan uğurlama

Kaza ve şehadet:

17 Eylül günü Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen olayda, olay yeri incelemesi yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya (38), görev yaptığı yolda başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cenaze töreni ve aile vedası:

Şehit polis memuru için Nur Camiinde düzenlenen cenaze töreninde, Türk bayrağına sarılı naaşın başında aile fertleri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Evli olan Sarıyalçınkaya’nın iki çocuğu olduğu belirtilirken, 2 yaşındaki Hasan Göktürk ve 7 yaşındaki Sabri Gökbörü isimleri haberlerde yer aldı.

Törende şehidin eşi Pembe Sarıyalçınkaya eşinin polis üniformasını giyerek bulundu. 7 yaşındaki oğlu Sabri Gökbörü ise babasının polis şapkasını taktı ve Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak duygusal anlar yaşattı. Şehidin kardeşi Ahmet Doğukan Sarıyalçınkaya da törende dua etti.

Meslek hayatı ve son yolculuk:

27 Nisan 1988’de Erzincanda doğan Batuhan Sarıyalçınkaya, 23 Eylül 2016’da Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Sarıyalçınkaya, son olarak Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapıyordu.

Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, eşinin memleketi ve mesleğe ilk adım attığı yer olan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine gönderildi ve burada toprağa verilecek. Törene; Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, il protokolü, mesai arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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