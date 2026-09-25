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Kırıkkale'de takip sonucu aracında yakalanan hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de yürütülen çalışmada, hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., polis takibiyle aracında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de takip sonucu aracında yakalanan hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi

yakalanma ve operasyon detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürdü. Ekiplerin öncelikli hedefi, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P.'ydi.

Polisler, M.P.'nin ikametine yakın bölgede yaptığı takibin ardından şüpheliyi bir araç içinde tespit etti. Yapılan takip sonucunda şüpheli durdurularak yakalandı.

gözaltı ve teslim süreci:

Yakalanan M.P. emniyete götürülerek gerekli kimlik ve adli işlemlere tabi tutuldu. İşlemler tamamlandıktan sonra hükümlü, prosedürlere uygun şekilde ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve arama-takip çalışmaları kapsamında ekiplerin koordineli çalışması öne çıktı; operasyon sırasında yaralanma veya başka bir olumsuz duruma ilişkin bilgi paylaşılmadı.

KIRIKKALE&#039;DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİS...

KIRIKKALE'DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU ARAÇ İÇERİSİNDE YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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