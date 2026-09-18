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Kırıkkale'de teknik ve fiziki takiple düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda M.K. tutuklandı; 254 sentetik hap, 4,3 gram metamfetamin, 1 pipe ve 5.020 lira ele geçirildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de teknik ve fiziki takiple düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Operasyonun detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takip sonucu M.K. ve B.Y. isimli şüphelilerin araçları ile ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

ele geçirilenler:

Araç ve ikamet aramalarında 254 adet sentetik uyuşturucu, 4,3 gram metamfetamin, 1 adet pipe ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 20 lira ele geçirildi.

yargı süreci ve şüpheliler:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece M.K. tutuklanırken, B.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

KIRIKKALE&#039;DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN BİR ŞÜPHELİ...

KIRIKKALE'DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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