Kırıkkale'de yazılım yöneticisinden safran hasadı: tohumdan tarlaya yıllık milyonluk baharat

başlangıç ve üretim süreci:

Nuh İnanç, Ankara'da bir yazılım firmasında proje yöneticisi olarak çalışırken yaklaşık iki yıl önce bir haber izleyince safran yetiştiriciliğine ilgi duymaya başladı. Bir yıl boyunca bitkinin yetiştirilme koşullarını araştırdıktan sonra haberde tanıştığı üreticiyle iletişime geçip ilk soğanları temin etti.

Geçen yıl Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 100 metrekarelik alana 20 kilogram safran soğanı dikerek deneme üretimi yapan İnanç, olumlu sonuç alınca bu yıl ekim alanını 1 dönüme çıkarıp toprağa 200 kilogram soğan verdi. Üretimde babası Elvan İnanç da hasat ve bakım sürecinde destek oluyor.

hasat uygulamaları ve emek yoğunluğu:

Safran çiçekleri, ekim ayı ortalarından itibaren ve hava şartlarına bağlı olarak başlayan bir dönemde çiçek açıyor. İnanç, çiçeklenme döneminin yaklaşık bir ay sürdüğünü ve hasadın her sabah yapılması gerektiğini belirtiyor. Sabah toplanan çiçeklerden kırmızı renkli dişi organlar dikkatle ayrılıyor ve uygun şartlarda kurutuluyor.

Bu sürecin her aşamada el işçiliği gerektirmesi, ürünün ekonomik değerinin temel belirleyicilerinden biri. İnanç, bir kilogram safran için yaklaşık 150 bin çiçeğin tek tek toplanmasının gerektiğini vurguluyor.

kalite göstergeleri ve fiyatlandırma:

Safranın piyasa fiyatı kaliteye göre değişiyor; İnanç'ın verdiği bilgiye göre kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında olabiliyor. Ürünün renk, tat ve aroma değerlerini krosin, pikrokrosin ve safranal gibi bileşenler belirliyor; bu bileşenlerin yüksekliği kaliteyi ve dolayısıyla fiyatı artırıyor.

Ayrıca safran yetiştiriciliğinde sadece baharat satışı değil, soğanın çoğaltılması da önemli bir gelir kalemi. İnanç, bir soğandan sekiz sürgün çıktığını ve gelecek yıl haziran ayında toprağın altından çıkartıldığında her bir soğandan çoğaltma sağlanacağını aktarıyor. Safran soğanının kilogram fiyatı büyüklük ve sertifikaya göre 2 bin ile 4 bin lira arasında değişiyor.

İnanç, Kırıkkale'nin karasal ikliminin safran için uygun olduğunu düşündüğünü ve denemelerden alınan verimin genişleme kararında belirleyici olduğunu söylüyor. Üretim alanını artırarak hem baharat hem de soğan çoğaltımıyla ekonomik getiriyi büyütmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, titiz bakım ve yoğun emek gerektiren safran yetiştiriciliği Kırıkkale'de küçük ölçekli girişimciler için yüksek katma değer potansiyeli sunuyor; doğru uygulamalarla bir dönümlük alandan önemli gelir elde edilebiliyor.

KIRIKKALE'DE 30 YAŞINDAKİ ÜRETİCİ, 2 YIL ÖNCE İZLEDİĞİ HABERDEN ETKİLENEREK YETİŞTİRMEYE KARAR VERDİĞİ DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI OLARAK BİLİNEN SAFRANIN HASADINA BAŞLADI