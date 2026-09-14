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Kırıkkale'de yeni eğitim yılı coşkusu: 44 bin 354 öğrenci sınıflarda

Kırıkkale'de 2026-2027 eğitim yılı başladı; 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı. Mustafa Necati İlkokulu'ndaki törende halk oyunları ve kitap dağıtıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:45

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kırıkkale'de yeni eğitim yılı coşkusu: 44 bin 354 öğrenci sınıflarda

Kırıkkale'de yeni eğitim yılı coşkusu: 44 bin 354 öğrenci sınıflarda

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kırıkkale'de Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurumlarda 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı. Açılış töreni Mustafa Necati İlkokulu'nda gerçekleştirildi; öğrenciler ve veliler yeni yılın heyecanını paylaştı.

tören ve etkinlikler:

Okul bahçesinde düzenlenen törende halk oyunları gösterisi ile başlayan programda, öğrenci korosu Tokat yöresine ait 'Başındaki Yazmayı Sarıya mı Boyadın' türküsünü seslendirdi. Törenin ritmi ve öğrenci performansları, eğitim yılının birlik ve moral vurgusuyla başlamasına katkı sağladı.

yetkililerin mesajı:

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı konuşmada 'Sevgili öğrencilerimiz, sizler ülkemizin geleceği ve en büyük umudusunuz. Her birinizin farklı yetenekleri ve potansiyeli var' dedi ve yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Belediye Başkanı Ahmet Önal ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı; törenden sonra Vali Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere kitap hediye etti.

Programa ayrıca İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ile kurum müdürleri ve veliler katıldı. Yerel yönetim ve eğitim kurumlarının ortak katılımı, yeni eğitim döneminin toplumsal destekle başladığını gösterdi.

KIRIKKALE&#039;DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA 44 BİN 354 ÖĞRENCİ DERSBAŞI...

KIRIKKALE'DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA 44 BİN 354 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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