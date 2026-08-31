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Kırıkkale'de zafer coşkusu sahneye taşındı: fener alayı ve konser

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Türk bayraklarıyla yürüyüş, bando ve fener alayının ardından Seda Atçı konseriyle coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 02:45

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 02:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale'de zafer coşkusu sahneye taşındı: fener alayı ve konser

Kutlama yürüyüşü ve fener alayı:

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, belediye önünde toplanan vatandaşların katıldığı etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, bando eşliğinde düzenlenen fener alayına katıldı.

Fener alayı, Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın da yer aldığı kortejde, marşların seslendirilmesiyle başladı. Yürüyüş, Zafer Caddesi, Ankara Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahından geçerek devam etti ve Büyük Şehir Parkı'nda son buldu.

Sahne performansı ve başkanın mesajı:

Parkta kurulan sahnede sanatçı Seda Atçı sevilen şarkılarını seslendirerek kutlamaya renk kattı. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek bayramın coşkusunu gece boyunca yaşadı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, 30 Ağustos Zaferi'nin bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olduğunu vurguladı. Önal, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü vatandaşlarla birlikte gururla kutladıklarını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferi millete armağan eden tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL’IN DA (SOLDAN 2.) KATILDIĞI FENER ALAYI, BANDO TAKIMININ SESLENDİRDİĞİ...

BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL’IN DA (SOLDAN 2.) KATILDIĞI FENER ALAYI, BANDO TAKIMININ SESLENDİRDİĞİ MARŞLARLA BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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